ضبط عاطل يدير دولاب مخدرات في فايد بالإسماعيلية

ألقت مباحث فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية وبحوزته كمية مخدرة من الأنواع المختلفة بدائرة المركز.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط المباحث الجنائية، باتخاذ أحد العناصر الإجرامية منزلا بنطاق قرية فنارة ملاذاً لمزاولة نشاط الاتجار في المواد المخدرة.

ضبط المتهم

ووجه اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم والمواد المخدرة، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف ومعاونيه النقباء حجازي محمد وأحمد ممتاز معاونو مباحث فايد لضبط المتهم.

تمكنت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب حجازي محمد، من ضبط المتهم ويدعى «أحمد.م» وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد، وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة والمضبوطات، وحررت الشرطة المحضر اللازم، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الاتجار في المواد المخدرة

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، بعد مواجهته بتحريات ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة فايد حول نشاطه واتجاره في المخدرات.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق تقرير المعمل في أوراق القضية.