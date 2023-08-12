تشميع 16 محلا تجاريا في الإسماعيلية لعدم وجود ترخيص تشغيل

شنت أجهزة محافظة الإسماعيلية اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بنطاق حي ثالث، في منطقة شارع فؤاد عزيز غالي، شارع صبري مبدي، ومنطقة السابعة.

تشميع 16 محلا تجاريا لعدم وجود تراخيص

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إنه جرى تشميع 16 محلا تجاريا، لعدم وجود ترخيص، و5 وحدات سكنية جرى تحويلها لمكاتب تجارية بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد البيان أن الحملات مستمرة طوال شهر أغسطس في أحياء أول وثاني وثالث الإسماعيلية لمتابعة رفع الإشغالات بشكل مستمر لضمان تحقيق السيولة المرورية في الشوارع وعدم إعاقتها.