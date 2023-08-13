تراجع أسعار الطماطم إلى 7 جنيهات في 5 محافظات.. تتصدرها شمال سيناء 

تراجعت أسعار الطماطم أمس السبت في عدد من المحافظات أبرزها شمال سيناء بالتزامن مع ضخ كميات جديدة في أسواق الجملة وأسواق التجزئة، وسجلت انخفاضا جديد في بعض الأسواق بمحافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء.

انخفاض أسعار الطماطم في الإسماعيلية

وقال جلال ابو الطاهر رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية بالإسماعيلية إن الأسعار شهدت تراجعا خلال الأيام القليلة الماضية مع ضخ كميات كبيرة في أسواق الجملة والتجزئة.

واضاف أن كيلو الطماطم تراجع في سعر الجملة، ما أثر عليه في أسعار أسواق التجزئة ووصل إلى 8 جنيهات و9 جنيهات في الكيلو الواحد.

وقال محمد عبد العليم تاجر خضروات في الإسماعيلية إن أسعار الطماطم سجلت في محافظة الإسماعيلية انخفاضا جديد وصلت إلى 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها للكيلو الواحد.

واضاف أن الطماطم سجلت الأسبوع الماضي بين 13 و15 جنيها للكيلو، وأمس انخفضت إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة، بالتزامن مع انخفاضها في عدد من المحافظات وضخ كميات جديدة في أسواق الجملة.

انخفاض أسعار الطماطم في شمال سيناء

وفي شمال سيناء سجلت الطماطم 7 جنيهات للكيلو الواحد، مسجلة أقل سعر للكيلو في مصر بالتزامن مع جني المحصول الفترة الحالية، خاصة في بعض القري علي الحدود مع محافظة الإسماعيلية.

وقالت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين والتجارة بشمال سيناء، في بيان رسمي لها، إن عرض الأسعار يتوقف على كمية العرض والطلب، مضيفة أن أسعار المنتجات البلدي التي تنتج داخل المحافظة شهدت انخفاضا ملحوظا، فيما هبطت بعض السلع الأخرى القادمة من المحافظات الأخرى.

وأضافت أنه تم تعميم سعر الأسعار الجديدة على جميع الأسواق، في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، مشيرة إلي أن مفتشي التموين مستمرون في مراقبة السوق وحركة البيع، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المحددة.

الطماطم تسجل انخفاض في كفر الشيخ والدقهلية

وسجلت الطماطم بحسب تجار الجملة والتجزئة انخفاض جديد في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، لتسجل 10 جنيهات للكيلو في محافظة الدقهلية و12 جنيها في محافظة كفر الشيخ.

وقال محمد ابراهيم تاجر خضروات في كفر الشيخ، إن الأسعار سجلت انخفاض منذ يومين تقريبا لتصل إلى أقل سعر لها، خلال الفترة الماضية مشيرا إلى الأسعار تراوحت بين 10 و12 جنيه للكيلو في أسواق التجزئة.

وفي جنوب سيناء أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن استمرار الحملات في الأسواق والمحال التجارية للمراقبة علي الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الخضروات تراجعت خلال اليومين الماضيين وسجلت الطماطم 10 جنيهات للكيلو.