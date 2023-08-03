أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس 3-8-2023.. الطماطم بـ4.5 جنيه

شهدت أسعار الخضار اليوم الخميس 3-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرارا ملحوظا، وتعد مصر أحد أهم منتجي الخضار والفاكهة ذات الجودة العالية في العالم، مما جعل المنتجات المصرية تشهد إقبالا كبيراً.

أسعار الخضار اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار اليوم الخميس 3-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الخميس استقرارا ملحوظا بسوق العبور، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 7.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 14 إلى 17 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 8 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 7 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 10 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضار اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا ما بين 16 إلى 22 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الفلفل الحامي ما بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطا ما بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البامية ما بين 20 إلى 30 جنيها للكيلو.