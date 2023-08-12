رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انخفاض أسعار الخضروات بشمال سيناء.. كيلو الطماطم بـ7 جنيهات

كتب:

حسين ابراهيم
10:34 ص | السبت 12 أغسطس 2023
أسعار الخضروات والفاكهة بشمال سيناء - أرشيفية

أسعار الخضروات والفاكهة بشمال سيناء - أرشيفية

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة  في شمال سيناء، انخفاضا ملحوظا عن الأسبوع الماضي بنسبة كبيرة، ما أدى هذا إلى إقبال الأسر على عملية الشراء بشكل واضح.

أسعار الخضروات في شمال سيناء

وسجلت أسعار كيلو الطماطم 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات، والبطاطس 12 جنيها بدلا من 15 جنيها، والخيار 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها، والباذنجان 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها، فيما سجل سعر كيلو العنب 20 بدلا من 25 جنيها، والبطيخ 4 جنيهات بدلا من 7 جنيهات للكيلو، والمانجو البلدي 22 بدلا من 25 جنيها، والمانجو الإسماعيلاوي سجلت 17.5 بدلا من 20 جنيها، والتين الشوكي 2.5 جنيه للحبة بدلا من 4 جنيهات.

عرض الأسعار يتوقف على العرض والطلب

وقالت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين والتجارة بشمال سيناء، في بيان لها، إن عرض الأسعار يتوقف على كمية العرض والطلب، مضيفة أن أسعار المنتجات البلدي التي تنتج داخل المحافظة شهدت انخفاضا ملحوظا، فيما هبطت بعض السلع الأخرى القادمة من المحافظات الأخرى.

تعميم الأسعار على جميع أسواق المحافظة

وأضافت أنه تم تعميم سعر الأسعار الجديدة على جميع الأسواق، سواء في العريش أو بئر العبد والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء، مع ضرورة مراقبة السوق وحركة البيع، والمرور المتكرر من مباحث التموين لمراقبة حركة بيع البضائع داخل المحافظة، ومدى التزام التجار بالأسعار المحددة.

اقرأ المزيد:

محافظ شمال سيناء يتفقد تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش

نقابة التمريض تكرم أعضائها من الكوادر المتميزة في شمال سيناء

استجابة للمواطنين.. تركيب مطبات صناعية بشوارع العريش

فرقة مطروح للفنون الشعبية تحيي ليالي السمر على شاطئ العريش

أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق
بقلم حسين ابراهيم