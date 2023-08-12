انخفاض أسعار الخضروات بشمال سيناء.. كيلو الطماطم بـ7 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في شمال سيناء، انخفاضا ملحوظا عن الأسبوع الماضي بنسبة كبيرة، ما أدى هذا إلى إقبال الأسر على عملية الشراء بشكل واضح.

أسعار الخضروات في شمال سيناء

وسجلت أسعار كيلو الطماطم 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات، والبطاطس 12 جنيها بدلا من 15 جنيها، والخيار 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها، والباذنجان 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها، فيما سجل سعر كيلو العنب 20 بدلا من 25 جنيها، والبطيخ 4 جنيهات بدلا من 7 جنيهات للكيلو، والمانجو البلدي 22 بدلا من 25 جنيها، والمانجو الإسماعيلاوي سجلت 17.5 بدلا من 20 جنيها، والتين الشوكي 2.5 جنيه للحبة بدلا من 4 جنيهات.

عرض الأسعار يتوقف على العرض والطلب

وقالت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين والتجارة بشمال سيناء، في بيان لها، إن عرض الأسعار يتوقف على كمية العرض والطلب، مضيفة أن أسعار المنتجات البلدي التي تنتج داخل المحافظة شهدت انخفاضا ملحوظا، فيما هبطت بعض السلع الأخرى القادمة من المحافظات الأخرى.

تعميم الأسعار على جميع أسواق المحافظة

وأضافت أنه تم تعميم سعر الأسعار الجديدة على جميع الأسواق، سواء في العريش أو بئر العبد والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء، مع ضرورة مراقبة السوق وحركة البيع، والمرور المتكرر من مباحث التموين لمراقبة حركة بيع البضائع داخل المحافظة، ومدى التزام التجار بالأسعار المحددة.