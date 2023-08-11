وزارة الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة 2

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة الثانية من ملتقي العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة الذي أقيم بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة 8 - 10 أغسطس الجاري بمشاركة مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والعاملين بمديريات الشباب والرياضة.

شلش: طفرة غير مسبوقة في المشروعات الشبابية والرياضية

وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كل من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد سعيد مازن القائم بأعمال الوكيل الدائم لحضور حفل ختام النسخة الثانية من الملتقي.

أوضح اللواء عبد الرحمن شلش أن وزارة الشباب والرياضة تشهد في عهد الوزير الدكتور أشرف صبحي طفرة في المشروعات الشبابية والرياضية تتسم بقيم الحوكمة وتستند على مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكداً على دعم الوزير الدائم للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

أهمية كبيرة للشراكات مع الجهات الحكومية

ونقل شلش تحيات معالي وزير الشباب والرياضة الي جميع المشاركين متمنين لهم التوفيق في أداء عملهم الفترة المقبلة بالشكل الذي يحقق رؤية وسياسة الوزارة على صعيد الحوكمة والشفافية.

من جانبها، أكدت دينا بيومي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة أن الملتقي عقد على مدار ثلاثة أيام ناقش خلالها عدداً من الموضوعات قدمها مجموعة من الخبراء في مجال الحوكمة ، مشيرة إلى أهمية الشراكات التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة مع الجهات الحكومية المختصة بعمل المراجعة الداخلية والحوكمة ومنها هيئة الرقابة الإدارية، وزارة المالية، المعهد القومي للتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي ختام فعاليات الجلسة الأخيرة للملتقي، قدمت دينا بيومي درع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الي كل من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد سعيد مازن القائم بأعمال الوكيل الدائم.

وشهد حفل الختام عرض فيديو حول أبرز المحاور التي تناولتها جلسات الملتقي، ونبذة من الكلمات الرئيسية التي شهدها ، وعرض التوصيات، فضلا عن القيام بتوزيع الشهادات على المشاركين.