زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، منذ قليل، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب سواحل إندونيسيا.

الزلزال يقع على عمق 49.2 كيلومترات

وأضافت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، أن مركز الزلزال على بعد 89 كيلومترات من شمال شرق قرية بوسو الإندونيسية، التي يصل عدد سكانها لأكثر من 47 ألف نسمة، ومركز الزلزال يقع على عمق 49.2 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، ولا أنباء عن حدوث موجة مد عاتية (تسونامي).