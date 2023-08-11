زلزال بقوة 6 درجات يضرب هوكايدو باليابان

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، بأن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب هوكايدو فى اليابان، اليوم الجمعة.

وأوضح المركز - حسبما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، صباح اليوم الجمعة - أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.

وتعرضت البلاد في مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة 9 درجات سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت عنه موجات مد «تسونامي»، أودت بـ18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود.