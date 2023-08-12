الفنانة رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة تجمع تبرعات باسمها: مش بتاعتي

حذرت الفنانة رنا رئيس متابعيها من صفحة وهمية تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد علمها بجمع هذه الصفحة لتبرعات مادية وعينية.

ونشرت رنا رئيس صورة الصفحة الوهمية التي تحمل اسمها عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الصفحة دي مش بتاعتي وبتسخدم اسمي علشان يلموا تبرعات مش حقيقية».

رنا رئيس تنتظر عرض فيلم "أولاد حريم كريم"

وفي سياق مختلف، انتهت رنا رئيس من تصوير دورها في فيلم «أولاد حريم كريم» المقرر عرضه بجميع دور العرض السينمائي خلال الشهر الجاري، والذي تشارك في بطولته إلى جانب مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، عمرو عبدالجليل وكوكبة من النجوم.

رنا رئيس عاشقة لأحداث حريم كريم

وأعربت رنا رئيس في تصريحات لها عن سعادتها بمشاركتها في هذا الفيلم، بخاصة وأنها عاشقة لأحداث الجزء الأول، مؤكدة أنها تجسد شخصية مختلفة عن سابق أعمالها في هذا الفيلم.