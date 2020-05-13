علي جمعة: الله أرسل "مارون جلاسيه" لبني إسرائيل فطلبوا منه عدس وبصل

استكمل فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قصة سيدنا موسى ورحلته في أرض سيناء، قائلا إنّ مطالبة بني إسرائيل من سيدنا موسى، بأكل العدس والفول والبصل يرجع لتأثرهم من الجوار: "اتربوا على كده، كلهم مولودين في مصر، وهم الجيل الخامس بعد سيدنا يوسف فخدوا على الطريقة دي من الأكل".

وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بأن يستوطنوا جزءا من الصحراء، وأمر الله سبحانه من سيدنا موسى بضرب عصاه فانفلق منها 12 عينا.

وتابع أنّه عندما أنزل الله عليهم المن والسلوى، طلبوا من سيدنا موسى العدس والبصل الذي اعتادوا عليه في مصر، في قول الله سبحانه وتعالى: "وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ".

وأوضح أنّ المن هو عبارة عن قطرات من الندى تأخذ حلاوة الصمغ الذي يخرج من الشجرة والورقة التي كانت عليه: "حاجة زي المارون جلاسيه أبو فروة المسكر"، أما السلوى فهي السمان.