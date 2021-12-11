تأجيل دعوى بطلان انتخابات مجمع كنائس النعمة الأولى لـ22 يناير 

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سامح بولس، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار بفصله من الجمعية العمومية لمجمع كنائس النعمة الأولى، كما طالب ببطلان انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية المنعقدة في 6 ديسمبر 2019، بمجمع كنائس النعمة الأولى، وما يترتب علي ذلك من آثار لجلسة 22 يناير.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 21357 لسنة 75 قضائية، أندرية زكي اسطفانوس، رئيس الطائفة الإنجيلية.

لم تكن هذه الدعوى الوحيدة ضد القس أندرية زكي

ولم تكن هذه هي الدعوى الوحيدة المقامة ضد القس أندرية زكي، حيث أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في 9 أكتوبر الجاري، الدعوى المقامة من القس عدلي توفيق، والتي طالب فيها بإيقاف قرار القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية لإقامة الشعائر والصلاوات للطائفة، لجلسة 27 نوفمبر.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 655906 لسنة 73 ق، القس أندريه زكي.

المحكمة الإدارية العليا حسمت نزاعات حول استقلال الطائفة الأسقفية

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

هناك 6 دعاوى أخرى منظورة أمام القضاء

من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة، ولم تصل لنهايتها، كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء، تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية، والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.