إمام «الحسين» عبر قناة الناس: علموا أبناءكم قيمة النعمة ولا ترفهوهم زيادة

حذر الشيخ أحمد مكي، إمام مسجد الإمام الحسين، من الرفاهية الزائدة للأبناء دون تعليمهم قيمة النعمة التي يعيشون فيها، مطالبا الآباء بضرورة تعليم الأبناء «التخشن»، أي جعلهم يعيشون ولو تكليفا في درجات أقل من الرفاهية التي هم فيها حتى يعرف قيمة النعمة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت» المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «سيدنا النبي قال لنا (اخشوشنو فأن النعمة لا تدوم)، عشان كده لازم الأم تعمل أكل متواضع ويعلنوا رضاهم عنه، ممكن يأخد أولاده ويعرفهم قيمة السكن اللي هم فيه ويخليهم يشوفوا ناس أقل منهم، ولا يجعلهم يبصوا لغيرهم لأ لازم يبصوا للأقل منهم عشان يحمدوا ربنا على النعمة اللي هم فيها».

واستكمل: «لازم في أمور الدنيا نبص للي أقل مننا عشان نحمد ربنا، ولازم نبص للأعلى مننا في الآخرة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.