قافلة دعوية لأوقاف الإسكندرية لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة

انطلقت قافلة دعوية كبرى من مديرية أوقاف الإسكندرية تحت قيادة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية وبرفقته قيادات الدعوة بالمديرية إلى مناطق قرى العامرية بغرب الإسكندرية برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

قيادات الدعوة بالإسكندرية

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن القافلة ضمت عدداً من قيادات المديرية ‏منهم الشيخ هاشم سعد سعد الفقي مدير الدعوة- الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة - الشيخ محمد عمر العسكري إمام وخطيب- الشيخ عمر عبد الفتاح حرب إمام وخطيب- الشيخ احمد سيد مهران إمام وخطيب- الشيخ محمد محروس مرسي إمام وخطيب- فضيلة الشيخ سامي محمود زكي إمام وخطيب- الشيخ ابراهيم حسن بدر إمام وخطيب- الشيخ حسن كامل غانم إمام وخطيب وقد شملت القافلة موضوع «اسم الله الولي».

وأضاف وكيل أوقاف الإسكندرية أن الهدف من هذة القوافل التأكيد على الشرح الصحيح للدين ومن أهمها التعريف بأسماء الله الحسني مؤكداً أن الله «عز وجل» ولي الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه، ويتولى أمرهم كلة نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع لدعائهم المجيب لهم.