«أوقاف الإسكندرية»: انطلاق نشاط صيفي بالمساجد لتعليم الأطفال الدين

قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إن وزارة الأوقاف بدأت في تنفيذ رعاية دينية بحق الطفل والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وأطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية النشاط الصيفي للأطفال بمعظم مساجد الإسكندرية 3 أيام فى الأسبوع، وتتضمن الأنشطة الصيفية تحفيظ القرآن، والسيرة النبوية، وقصص الأنبياء، وتعليم الأطفال القيم الأخلاقية والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مراحلهم العمرية.

خمس دقائق لذكر الله

وأضاف مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، لـ«الوطن» أنه تقرر تخصيص خمس دقائق كل يوم أحد في البرنامج الصيفي للطفل لترديد أسماء الله الحسنى خلف مُعلمهم أو مُعلمتهم قصد حصول بركتها وفهم معانيها وتقوية جانب الإيمان بالله عز وجل، لديهم منذ نعومة أظفارهم، من خلال متابعة الأئمة والواعظات والمشرفين على البرنامج الصيفي للطفل الذي يبدأ من الأحد 2023/5/21 في جميع مساجد الإسكندرية التي يعقد بها البرنامج الصيفي للطفل.

سعادة الأطفال والأهالي

وأكد مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية أنة من خلال زيارة المساجد الكبرى التى انطلق فيها الأنشطة، من دروس دينية، وحلقات ذكر، وتعليم القرآن الكريم، والسيرة النبوية، شهدت إقبال كبير من الأطفال بصحبة ذويهم وأنهم عبروا عن سعادتهم بعودة المساجد لدورها الطبيعي فى توجيه وإرشاد الأمة، وأن حفظ القرآن والتعريف بقصص الأنبياء والسيرة النبوية وحفظ أسماء الله الحسنى مع شرح صفاتها سيبنى جيلا مثقفا دينياً وتحت رعاية رشيدة من شيوخ الأوقاف مما يضمن أمان أطفالهم وتعليمهم بالطريقة الصحيحة والوسطية بلا مغالاة او تعصب.