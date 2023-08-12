تقديم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. تعرف على الخطوات

تقديم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023، تشغل بال الآلاف من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، خاصة لقرب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في شتى أنحاء الجمهورية.

وتنشر «الوطن» تقديم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

تقديم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

وجاء التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 عن طريق الموقع الرسمي للجامعة.

وجاءت خطوات التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 كالآتي:

الدخول على الموقع الرسمي للجامعة، ثم رابط التقديم.أكتب البريد الإلكتروني.

ادخل كلمة السر.

اضغط على أيقونة دخول.

التسجيل في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

اضغط على عبارة إنشاء حساب جديد.كتابة البريد الإلكتروني.

كتابة الاسم بالكامل.

كتابة رقم الهاتف.

اختر الجنسية.

اختر الكلية.

اكتب كلمة السر.

تأكيد كلمة السر.

الضغط على أيقونة سجل.

سوف يتم إرسال إيميل على بريدك الإلكتروني لتفعيل الحساب.

انسخ الرابط وقم بفتحه لتفعيل الحساب.

اضغط على أيقونة طلب التحاق جديد.

اقرأ جيدا متطلبات التقدم.

كتابة بيانات الطلب بشكل صحيح وتأكد من البيانات بعد إدخالها.

اكتب الاسم باللغة العربية أو الإنجليزية في الخانات الخاصة بها.ادخل الرقم القومي.

كتابة رقم الهاتف صحيحًا ورقم ولي الأمر، ويشترط أن يكون مصري.

اختر الشهادة الثانوية التي حصلت عليها.

كتابة سنة الحصول على شهادة الثانوية.

كتابة الشعبة التي درست بها.

قم باختيار الرغبات بعناية، بحد أدنى رغبة واحدة دون وجود حد أقصى.