أسعار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. كلية الصيدلة بـ95 ألف جنيه

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إحدى الجامعات التي انضمت لمنظومة التعليم الجامعي المصري مؤخرا، وتضم 13 كلية مختلفة التخصصات، لإتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في إتمام الدراسة الجامعية بأحد الجامعات الخاصة، بعد إعلان وزارة التعليم العالي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

أسعار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

أسعار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تختلف من كلية لأخرى، حسب نوع الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، كما تضم تخصصات جديدة في مجال الاتصالات، وفقا للموقع الرسمي للجامعة.

- كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

- كلية الآثار : 40 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.