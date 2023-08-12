«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن قرب انتهاء حملة «100 يوم صحة»

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الخدمات الطبية، التي قُدمت للمواطنين خلال حملة «100 يوم صحة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الخدمات الطبية بالحملة تنوعت ما بين الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن صحة الأم والجنين والأورام السرطانية، والكشف عن فقدان السمع لحديثي الولادة، لافتا إلى أن الخدمات الطبية قُدمت لجميع الفئات العمرية المختلفة، بداية من حديثي الولادة وحتى كبار السن.

تقديم ما يقرب من 18 ونصف مليون خدمة طبية للمواطنين

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تم تقديم ما يقرب من 18 ونصف مليون خدمة طبية للمواطنين منذ انطلاق المبادرة في يونيو الماضي، وعلى المواطنين ضرورة الإسراع والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، خاصة وأن الحملة قاربت علي الانتهاء وباقي أقل من 53 يوما على انتهائها.

الحصول على الخدمة منزليا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من خلال الحملة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 105 لغير القادرين وسيتم الحصول علي الخدمة منزليا.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، داخل كافة الوحدات الصحية المختلفة والميادين والمؤسسات المختلفة، ويمكن الاتصال بالخط الساخن لمعرفة أقرب وحدة صحية تابعة لمحيط عملك.