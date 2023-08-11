مواعيد وأماكن مبادرة «100 يوم صحة» في السويس.. تنطلق السبت المقبل

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة السويس، مواعيد وأماكن الفرق الثابتة والمتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة، داخل نطاق الأحياء الخمسة للمحافظة، وذلك خلال أسبوع، يبدأ من غدا السبت حتى الجمعة المقبلة، 18 أغسطس.

مواعيد وأماكن «100 يوم صحة» السبت 12 أغسطس

- وحدة السادات: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- الكورنيش الجديد: فرقة متنقلة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

- وحدة الصباح: فرقة ثابتة بداية من 5 مساءً إلى 9 مساءً

أماكن عمل مبادرة 100 يوم صحة الأحد 13 أغسطس

- مستشفى السراج المنير: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مكتب صحة السويس فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- وحدة الرائد: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مركز طبي الأربعين: فرقة ثابتة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

- الكورنيش الجديد: فرقة متنقلة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

أماكن مبادرة 100 يوم صحة الاثنين 14 أغسطس

- شركة المقاولون العرب بحي عتاقة: فرقة متنقلة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مديرية التربية والتعليم: فرقة متنقلة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مركز طبي الإيمان: فرقة ثابتة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

- وحدة جنيفة: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- وحدة السويس 1: فرقة ثابتة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

- الكورنيش الجديد: فرقة متنقلة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

أماكن عمل مبادرة 100 يوم صحة الثلاثاء 15 أغسطس

- ديوان عام المحافظة: فرقة متنقلة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- وحدة الجناين: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مكتب صحة السويس: فرقة ثابتة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

- الكورنيش الجديد: فرقة متنقلة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

أماكن فرق مبادرة 100 يوم صحة الأربعاء 16 أغسطس

- ديوان عام المحافظة: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مستشفى السراج المنير: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- وحدة كبريت: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- وحدة قرية عامر: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مركز طبي التوفيق: فرقة ثابتة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

- الكورنيش الجديد: فرقة متنقلة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

أماكن مبادرة 100 يوم صحة الخميس 17 أغسطس

- مديرية التأمينات الاجتماعية بالغريب: من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- جمعية تنمية المجتمع التثقفية: فرقة متحركة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مركز طبي الشروق: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- وحدة الصفا: فرقة ثابتة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

- الكورنيش الجديد: فرقة متنقلة من 5 مساءً إلى 9 مساء

أماكن مبادرة 100 يوم صحة الجمعة 18 أغسطس

- مسجد الغريب: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- وحدة 24 أكتوبر: فرقة ثابتة من 9 صباحًا إلى 2 مساءً

- مركز طبي مبارك: فرقة ثابتة من 5 مساءً إلى 9 مساءً

- الكورنيش الجديد: فرقة متنقلة من 5 مساءً إلى 9 مساءً