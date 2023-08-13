بالأسماء تفاصيل تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية في كفر الشيخ

يبدأ مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، تشكيل هيئة مكاتب الغرفة، طبقًا لتوجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وحدّدت الغرفة التجارية بكفر الشيخ موعد وتاريخ انعقاد جلسة الإجراءات في مقر الغرفة، وأرسلت الدعوات للأعضاء، والتي يترأسها أكبر وأصغر الأعضاء سنًّا، إذ تقرر عقد جلسة الإجراءات، اليوم في الثانية ظهرًا.

ويتم إجراء انتخابات رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، وهيئة المكتب المكونة من نائب أول، وثاني الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وكذا الممثل الإضافي في الاتحاد لغرفتي القاهرة والإسكندرية.

تعيينات الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ

كان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا رقم 272 لسنة 2023 الخاص بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2023-2027، ومن بينهم تعيين 8 أعضاء جُدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ.

وجاء الأسماء المعينة في الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ كالتالي:

1- علاء الدين السيد عبدالعزيز جعفر.

2- أحمد عبدالواحد عبدالرحمن يونس.

3- عبدالله السيد شمس الدين.

4- أحمد يوسف أحمد حجازي.

5- عبدالسميع أبو العز عبدالغني الإتربي.

6- علاء عبدالعزيز عبدالوهاب.

7- حسام مصطفى السعدني مبروك.

8- علاء مدحت عبد الله حمد.

الأعضاء المنتخبون بمجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ

وأُجريت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في شهر يونيو الماضي، وأسفرت عن فوز:

1- حاتم السعدي محمود عبدالغفار، حصل على 3567 صوتًا.

2- حجازي محمود محمد الشراكي، حصل على 3479 صوتًا.

3- الدكتور علاء إبراهيم علي حسن ريحان، حصل على 3259 صوتًا.

4- أسامة عتمان عبدالحميد، حصل على 3223 صوتًا.

5- الكيميائي عبدالعال يوسف عبدالعال سليمة، حصل على 3044 صوتًا.

6- محمد السيد محمد البيلي الجراحي، حصل على 3015 صوتًا.

7- محمد صلاح حسن دشيشة، حصل على 2883 صوتًا.

8- فؤاد محمد فؤاد عمرو، حصل على 2868 صوتًا.