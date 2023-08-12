انطلاق فعاليات برامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في كفر الشيخ

تُشارك كافة الأعمار بفعاليات برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» الذي تُنظمه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، كل يوم جمعة بحي مختلف في الهواء الطلق، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نجاح المشروع في نشر ثقافة «الرياضة أسلوب حياة»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الفعاليات هذا الأسبوع كانت «بدوران المحافظة» وتضمنت عُدة أنشطة رياضية من «مشي، وجري، وإيروبكس»، مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة «الرياضة أسلوب حياة»، لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أنّ البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة، ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.

فعاليات برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية»

وقُدمت فعاليات برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بكفر الشيخ بإشراف سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، ومدربي المشروع محمود سلطح، وبهاء فكري، ومحمد خالد، ومحمود فتح الله.