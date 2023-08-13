«السياحة والآثار» تفتتح مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي اليوم

تفتتح وزارة السياحة والآثار، اليوم، مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله لفاطمي بعد تطويره وترميمه، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات المجلس.

ترميم وتطوير مسجد الأقمر

يتكون المسجد من صحن محاط بـ4 أروقة لها قباب صغيرة، وأكبرها رواق القبلة، وهناك محراب يتوسط جدار القبلة، وتعلوه لوحة تسجل التجديدات التي أجراها الأمير يلبغا السالمي في عملية الترميم الأولى.

وتعد الواجهة الرئيسية للمسجد واحدة من أقدم الواجهات الحجرية الباقية من العصر الفاطمي في مصر، وتحتوي على زخارف ونقوش ومدون عليها آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي قول «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»، كما تتزين إحدى واجهات الجامع بـ7 أشكال للشمس.

ترميم مسجد الأقمر

واستلهم المتحف القبطي من مسجد الأقمر فكره الواجهة الرئيسية فجاء على نسق واجهة الجامع، ولكن تم وضع صلبان وعبارات مسيحية بدل العبارات الإسلامية، ويتميز المسجد بتوازي قبلته مع شارع المعز، وجرى ترميم المسجد في 1928 من قبل لجنة حفظ الآثار.