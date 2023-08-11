«السياحة»: زيادة 40% في أعداد السياح الوافدين خلال النصف الأول من 2023

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن هناك تنوعا في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم خلال العام الجاري، موضحة أن مصر لم تعد تعتمد على سوق سياحي واحد في جلب السياح لمصر بل بات هناك أكثر من 12 سوقا رئيسيا فضلا عن الأسواق الأخرى، لافتة إلى وجود زيادة في الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري خلال عام 2023.

زيادة أكثر من 40% في الحركة السياحية الوافدة خلال أول 6 أشهر من 2023

ولفتت «شلبي» إلى وجود زيادة تقدر بأكثر من 40% في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة بذات الفترة من عام 2022.

زيادة في أعداد الروس الوافدين لمصر خلال الشتاء

وأضافت لـ«الوطن»، أن الشتاء المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة من روسيا، مشيرة إلى أن مصر تأتي على رأس الدول التي يفضل السياح الروس زيارتها خلال فصل الشتاء.

وتابعت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة «أن الأزمة الحقيقية في عودة الحركة السياحية من روسيا إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية تتمثل في حجم الطاقة الجوية الناقلة للسياح الروس من المدن الروسية إلى نظيرتها المصرية».

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن المانيا جاءت في المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري تلتها روسيا فالمملكة العربية السعودية ثم إيطاليا وأمريكا.