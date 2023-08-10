«تنشيط السياحة»: ارتفاع أعداد الوفود الإيطالية إلى الإسكندرية 250%

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية، إن هناك توافدا من السياح الإيطاليين للاستمتاع بالأجواء الساحرة في الإسكندرية، لافتة إلى أن المؤشرات جيدة للغاية ومن المتوقع زيادتها مع افتتاح المتحف اليوناني الروماني قريبا لأنه سينعش السياحة الإيطالية إلى الإسكندرية.

وأضافت «العرجاوي»، خلال فعالية ثقافية بعنوان «الإسكندرية بعيون إيطالية» التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية بمقر القنصلية الإيطالية وبرعاية القنصل الإيطالي ماريو دي بسكولي أن العلاقات المصرية الإيطالية في أفضل حالاتها وهو الأمر الذي يشجع السياح على التوافد إلى الإسكندرية.

الإسكندرية تتصدر السوق السياحي الإيطالي

وأوضحت «العرجاوي»، أن مدينة الإسكندرية الكوزموبوليتانية تأثرت كثيرا بالجاليات الإيطالية، لذا فإن السوق السياحي الإيطالي يشكل أهمية كبيرة للسوق السياحي المصري، ومازال يرتبط بتاريخ المدينة السكندرية قديما حتى الآن.

زيادة السياحة الإيطالية 250%

وتابعت، أنه وفقا للمؤشرات السياحية في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 فإن هناك تزايدا لرحلات الوفود السياحية الإيطالية، من خلال ميناء الإسكندرية ومطاري العلمين ومطروح، بنسبة 250% خلال يناير و فبراير، حيث بلغ عدد السائحين الإيطاليين عبر منفذ الميناء بالإسكندرية ما يقارب 2300 سائح على متن بواخر كوستا خلال عام 2022، وبلغ عدد السائحين الإيطاليين نحو 4500 خلال النصف الأول من عام 2023، فعودة بواخر كوستا عبر ميناء الإسكندرية زادت عدد السائحين الإيطاليين حيث يقومون بنمط السياحة الثقافية بالمتاحف علاوة على سياحة الجذور لبعض السياح.