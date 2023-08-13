«إيهاب» يبدع في تصميم الأزياء بلمسة فرعونية: «بروج للسياحة المصرية»

لم تكن أحلامه عادية، فمخيلته كانت تتسع لعالم بأكمله، ورسم لنفسه طموحا في مجال تازياء والديكور صمم على تحقيقه مهما كانت العواقب، ليبذل «إيهاب» قصارى جهده في الدراسة ويصبح مهندسًا، ليطوع حلمه الذي لم يفارقه منذ الطفولة، واستغل مجال دراسته لتصميم ملابس على الطراز الفرعوني لجذب أنظار محبي الموضة في الخارج وكذا شركات الطيران.

«إيهاب» من مهندس معماري إلى مصمم أزياء

تخرج إيهاب أحمد 34 سنة في كلية الهندسة بقسم عمارة جامعة الإسكندرية، وسافر من مدينته القاهرة إلى الخارج وعمل في مجال دراسته، ودفعه شغفه وحبه للأزياء إلى الدخول لعالم التصميم: «من صغري بحب الرسم والتصميمات، وكنت برسم اسكتشات، وساعدتني التكنولوجيا بشكل كبير في تحويل أفكاري للواقع».

وتمكن المهندس المعماري من استخدام التقنيات الحديثة في مجال التصميم، وقال إنه استعان ببعض أصدقائه لمساعدته في ذلك، ويستخدم في العادة، الأقمشة المنقوشة والمزركشة التي يستوردها من دول عديدة أبرزها الهند، مشيرًا إلى ارتياحه لفكرة تصميم الملابس الفرعونية بلمسات عصرية، خاصة أنها مطلوبة خارج مصر، ويقبل عليها الأجانب بشكل كبير: «بيحبوا الستايل المصري الفرعوني والنقوش المميزة».

أزياء شركات طيران بلمسات فرعونية

حرص «إيهاب» على إدخال النقوش الفرعونية في تصميم الأزياء الخاصة بشركات الطيران، وقال إنه قرر استخدام الرموز القديمة كونها وسيلة لنشر الثقافة المصرية وجذب الأنظار، هذا إلى جانب مساهمتها في الترويج للسياحة والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

أزياء للتمريض السياحي ومضيفات الطيران

لم تقتصر فكرة الشاب الثلاثيني، على إدخال النقوش الفرعونية على أزياء مضيفات الطيران، بل امتدت إلى فساتين الزفاف وملابس أطقم تمريض السياحة العلاجية، بهدف الترويج للسياحة المصرية: «منظومة السياحة العلاجية على وشك استخدام الزي الفرعوني مع أفراد التمريض لتشجيع السياحة، وأسعى لعرض تصميمات من ملابس وحقائب عبر فنانين معروفين لنشر الفكرة بشكل أكبر».