تصميمات التراث الإسلامي في المنازل العصرية.. ديكور حديث برائحة التاريخ

تصاميم هندسية دقيقة، وزخارف نباتية منحوتة بإتقان، وقطع قماشية مزينة بالخيوط الذهبية، ومساحات واسعة تبوح بالصفاء، كل ذلك من أساسيات الفنون الإسلامية، ورغم مرور مئات السنوات على وجودها إلا أنّها تنتقل شيئا فشيء إلى المنازل، إذ يراها البعض مساحات آمنة هادئة يتخذ من أنواعها تصاميم مختلفة لديكورات مسكنه، ربما يضيف إليها ما يناسب من طبيعة العصر، لتصبح الموضة السائدة التي لا تخلو من الروح الهادئة.

محمد جمال، مهندس الديكور، تحدث لـ«الوطن» عن اعتماد البعض للديكورات ذات الطراز الإسلامي في منزله، أرجع ذلك لأسباب مختلفة، بينها ما تفيضه هذه التصاميم من حالة روحانية تفيض عليه بالإيمان، أو حالة الغرام التي تتكون بين صاحب المنزل وأنواع الفن الإسلامي.

وأوضح «جمال» أنّ الديكورات ذات الطراز الإسلامي بدأت تظهر داخل المنازل على هيئة الزخارف الإسلامية في الأنتيكات الموجودة بالمنزل، أو «الأباليك النحاسية» التي أصبحت موضة العصر، ويمكن دمجها مع عناصر الديكور الحديث، أو بناء الجدران الضخمة ذات الأشكال الهندسية، فكل ذلك يمكن توظيفه ضمن بناء الديكورات الحديثة للمنزل.

«جمال»: المشربيات والأباليك والتحف الأكثر طلبًا

واستطرد مهندس الديكور في حديثه أن نشأة الفنون الإسلامية ارتبط بالأهداف الوظيفية، لذلك يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى ضمن الديكورات الحديثة، مثل وجود المشربيات، فهدفها هو الحفاظ على حرمة النساء، وتابع «جمال» أنّه يمكن استحداثها من جديد وهذا ما حدث في مساكن «روضة السيدة» وهي المنطقة البديلة لـ«تل العقارب» إذ تم بناء منافذ البيوت على طريقة المشربيات القديمة، التي أعطت طابع مميز للمنطقة.

وهو ما اتفقت عليه نوران عسل، مهندسة الديكور، التي أكدت عودة موضة الديكورات ذات الطراز الإسلامي، داخل المنازل والفنادق، إذ يمكن الاعتماد على العناصر الفنية الإسلامية لكن بشكل عصري، موضحة أنّ منتجات الحرف اليدوية تمتلك قيمة فنية أعلى من التصاميم الحديثة.

وأوضحت «نوران» أنّ هناك عدة عناصر في المنازل يمكن الاعتماد في بنائها على الطراز الإسلامي مثل غرفة المعيشة، فيمكن الاعتماد على فن السيرما من خلال الأريكة ووضع التحف النحاسية المميزة، والمشغولات الصدفية.

«نوران»: منتجات الحرف اليدوية ذات قيمة فنية أعلى

وتحدثت مهندسة الديكور عن طلبات العملاء في إدماج الفنون الإسلامية، رغم عدم معرفتهم بأنواعها أو أسمائها بشكل محدد لكنها تلقى رواجا واسعا مثل وجود المشربيات وهي من العناصر المميزة بشكلها المختلف، موضحة أنّها تحاول الجمع بين الديكورات الإسلامية وما يناسبها من الروح العصرية.