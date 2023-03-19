ورش تدريبية للنشء في تصميم الملابس بكفر الشيخ ضمن برنامج «إطلالة»

شهد مركز شباب فوه، بمحافظة كفر الشيخ، تدريب 30 عضو بالمركز من النشء على تصميم الملابس ضمن فعاليات برنامج «إطلالة»، الذى تُنظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تدريب النشء من أعضاء مراكز الشباب على تصميم وتنفيذ الملابس

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر غ، أن البرنامج يتضمن تدريب النشء من أعضاء مراكز الشباب على تصميم وتنفيذ الملابس، وتعلم فن الاكسسوارات، وفن التطريز، ويتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التطريز، وتصميم الاكسسوارات، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتحديث برامجها ومشروعاتها لتمكين النشء والشباب بتأهيلهم وتنمية قدراتهم.

استمرار ورش عمل برنامج «إطلالة»

وأشار«محروس»، إلي أن ورش عمل برنامج «إطلالة» مستمرة، بإشراف الدكتورة جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة، وبمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وتنفيذ فريق عمل إدارة تنمية النشء، ومشرفى النشاط من الإدارات الفرعية.