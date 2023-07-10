مهندس ديكور فيلم «بيت الروبي» يكشف تفاصيل العمل في طابا (صور)

كشف مهندس الديكور أحمد فايز، عن المراحل الكاملة لتأسيس منزل «إبراهيم الروبي» الشخصية التي يُجسدها الفنان كريم عبدالعزيز ضمن أحداث فيلم «بيت الروبي» في طابا، إذ استعرض حجم الجهود الضخمة التي بذلها فريق العمل في إنشاء هذا المنزل.

وحرص أحمد فايز، مهندس ديكور فيلم بيت الروبي، على توجيه الشكر إلى طاقم العمل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «كالعادة بشكر كل رجالتي العظام على مجهودهم معايا في فيلم بيت الروبي، بالرغم من كل الصعوبات اللي واجهتنا في الأماكن اللي الديكور اتبنى فيها ما بين طابا والقاهرة والـlogistics الصعبة اللي واجهتم وscale البناء الضخم كل ده في وقت قصير».

وحقق فيلم بيت الروبي، نجاحًا جماهيريًا ضخمًا في دور العرض، إذ تجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات 85 مليون جنيهًا في السينما المصرية، منذ طرحه يوم 21 يونيو الماضي.

جمع فيلم بيت الروبي بين عدد كبير من الأبطال وهم كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

تعتمد أحداث فيلم بيت الروبي بشكل أساسي على تأثير السوشيال ميديا في حياتنا في الوقت الراهن، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي، ويدخل بطل الفيلم كريم عبدالعزيز في تطورات السوشيال ميديا دون أي مقدمات ويجد تأثيرها واضح عليه.