مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنوفية 2023.. تضم 8 أقسام علمية

يهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة كل التفاصيل عن الكليات قبل إعلان تنسيق للمرحلة الأولى الذي سيعلن في مؤتمر صحفي الاثنين المقبل، ومن بين ما يشغل الطلاب هو مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنوفية 2023 التي من بين كليات القمة التي يقصدها طلاب القسم العلمي شعبة علوم، ومقرها في مدينة شبين الكوم بالمنوفية.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة المنوفية 2023

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يهم الطلاب بالنسبة للكلية والأقسام المتوفرة بها، ومصاريف كلية الصيدلة جامعة المنوفية 2023 التي تبلغ 1100 جنيها في العام الواحد لكل طالب وهي رسوم إدارية، كما يتواجد بها عدد من الأقسام العلمية.

أقسام كلية الصيدلة جامعة المنوفية

وتضم كلية الصيدلة جامعة المنوفية عددا من الأقسام المتنوعة التي منها، قسم الكيمياء الصيدلية، وقسم الكيمياء التحليلية، وقسم الكيمياء الحيوية، وقسم التكنولوجيا الصيدلية، وقسم العقاقير، وقسم الميكروبيولوجيا، وقسم الأدوية والسموم، وقسم الصيدلة الإكلينيكية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وحددت كلية الصيدلة جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، التي جاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.