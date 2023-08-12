مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023.. تضم 12 قسما

تشغل مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023 الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور قبل إعلان تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، حيث يتم العمل على تطوير الكلية بشكل مستمر لتأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل من خلال عدد من الأقسام العلمية المتنوعة.

مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يهم الطلاب عن الكلية، وأقسامها، والأوراق المطلوبة من الطلاب للتقديم للالتحاق بالكلية، ومصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023 التي تقدر بـ 800 جنيه لكل طالب في كل عام وفق المعلن العام الماضي، بخلاف شعبة اللغة الإنجليزية.

أقسام كلية الحقوق جامعة المنوفية

وتضم كلية الحقوق جامعة المنوفية، 12 قسما متنوعا وهي، قسم الاقتصاد والمالية، وقسم الشريعة الإسلامية، وقسم القانون التجاري، وقسم القانون الجنائي، وقسم القانون الدولي الخاص، وقسم القانون الدولي العام، وقسم القانون الإداري، وقسم القانون العام، وقسم قانون المرافعات، وقسم فلسفة القانون وتاريخه، وقسم شعبة اللغة الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في حقوق جامعة المنوفية

وحددت كلية الحقوق جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، التي جاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.