خريطة الوظائف الخالية بورسعيد للشباب.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد عدة وظائف خالية بالمؤسسات الخاصة للشباب من الجنسين عبر نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها، وتتضمن فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي، وبدلات انتقال للملتحقين بالعمل.

وحددت مديرية العمل الشروط اللازمة لكل فرصة عمل ما بين اشتراط وجود خبرة أو بدون خبرة أو تحديد الحد الأقصى والأدنى للسن، فضلا عن اشتراط المؤهل بعدة وظائف مطلوبة.

وظائف خالية للشباب ببورسعيد

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية المعلن عنها للشباب بمحافظة بورسعيد، وشروط كلا منها وفقا لنشرة التوظيف الدورية كالتالي:.

_شركة لصناعة الملابس تطلب مشرفين إنتاج وخياطي جوكر، خبرة من عامين لـ5 سنوات، مؤهلات متوسطة، من 30 حتى 45 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

_مصنع يطلب 50 عاملا وعاملة خياطة مؤهلات متوسطة أو بدون شرط معرفة القراءة والكتابة، سن من 18 حتى 40 عاما، مع تحديد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

_مصنع ملابس يطلب مهندسين، بخبرة وبدون و50 عاملا خياطة من الجنسين من 18 حتى 35 عاما مع تحديد الراتب عقب المقابلة.

_شركة ملابس جاهزة تطلب عمال خياطة وعمال جودة وعمال تعبئة وعمال تشطيب بمؤهلات متوسطة سن حتى 35 عاما مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

_شركة استثمارية تطلب 20 عاملا من 18 حتى 35 عاما، ومؤهلات متوسطة وتحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.

_المصرية للصناعات تطلب 10 عمال خياطة بمؤهلات متوسطة حتى 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للخبرة والمؤهل بالمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

وكشفت مديرية عمل بورسعيد، عن طريقة التقديم للوظائف الخالية بتقديم طلب العمل موضح به اسم الوظيفة المطلوبة، وانتظار رد المؤسسة عقب توافق الشروط والمواصفات لاختيار المتقدمين، وسيتم توقيع العقود بإشراف مديرية العمل لضمان حقوق طرفي العقد، من الشباب والمستثمرين.