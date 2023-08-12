إصابة 3 أشخاص في حادثين متفرقين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادثين متفرقين بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكليو 81 اتجاه الإسكندرية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وحرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حسني أبو الوفا علي، 66 سنة، مقيم السويس، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، علي محمد عمر، 53 سنة، مصاب بكدمات وكسر في الساق اليمنى، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر.

تحديد هوية المصاب

فيما أسفر الحادث الآخر عن إصابة إبراهيم السيد عبده، 47 سنة، إثر وقوع تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة مركز وادي النطرون، وجاري عمل الفحوصات الطبية، وتولت النيابة التحقيق في الحادث