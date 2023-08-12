عاجل.. الزمالك: نقترب من ضم 3 صفقات جديدة.. ونسعى لإنهاء أزمة شيكابالا
كتب:
مصطفى جمال
04:07 ص | السبت 12 أغسطس 2023
الزمالك
كشف جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراب الفريق الأبيض من ضم 3 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لتنفيذ مطالب المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، من أجل إقناعه بالبقاء في منصبه داخل القلعة البيضاء.
جمال عبد الحميد: الزمالك سيضم 3 لاعبين
وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية من خلال برنامج زملكاوي: «الجماهير تطالبنا بمعرفة أحد أسماء الصفقات الثلاثة المنتظرة لنادي الزمالك، مينفعش نقول واحنا لسه لم نوقع العقود، ولا نمتلك الاتفاقات المادية».
وأضاف: «الزمالك سيضم 3 لاعبين جدد، وهم كويسين جدًا، لكن لم نعلم عنهم حتى إتمام الاتفاق الرسمي معهم ومع أنديتهم».
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وأكمل: «إدارة النادي تعمل على 3 محاور حاليًا لإسعاد جماهير الفريق، والأول هو كيفية إنهاء إيقاف القيد، من أجل التخلص من هذه الأزمة بشكل جاد جدًا».
وواصل: «نعمل أيضًا على إقناع أوسوريو بالبقاء، هو من أحسن المدربين الذين تولوا نادي الزمالك عبر تاريخه».
وأتم: «نسعى لتنفيذ طلبات أوسوريو، بضم 3 لاعبين فقط في مراكز مؤثرة، وهو يرى أنه حال التعاقد معهم سيكون الفريق مكتملا».