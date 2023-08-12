عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة انتقال شيكابالا إلى بيراميدز.. طلب خاص من أوسوريو

رد مصدر داخل نادي الزمالك، على أنباء مفاوضات نادي بيراميدز لضم محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

الزمالك: شيكابالا مستمر مع الفريق في الموسم المقبل

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، في القائمة الأولي للفريق بالموسم الجديد، وهناك مطالبات من جانب المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيل النادي.

وأضاف المصدر: «ما يتردد بشأن مفاوضات نادي بيراميدز مع محمود عبدالرازق شيكابالا غير صحيح بكل تأكيد، واللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق، ولا يوجد أي نية لرحيله عن النادي خلال الفترة المقبلة، وهناك تمسك كبير باستمراره في الفريق».

الزمالك يرفض فسخ عقد شيكابالا

وشهدت الأيام الماضية، انتهاء المهلة الخاصة ببند فسخ التعاقد مع محمود عبدالرازق شيكابالا؛ إذ كان من الممكن أن يفسخ نادي الزمالك عقد اللاعب دون الرجوع إليه، بعد 15 يوما من آخر مباراة في الدوري المصري الممتاز، لكن النادي لم يفعل هذا الأمر، وجرى قيد اللاعب في القائمة الأولى للفريق.

وينتهي عقد محمود عبدالرازق شيكابالا مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والرحيل بشكل مجاني مع نهاية الموسم المقبل.