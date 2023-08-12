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«الغرفة التجارية»: الدواء المغشوش ظاهرة عالمية موجودة في أوروبا وأمريكا

كتب:

يارا أشرف
11:38 م | السبت 12 أغسطس 2023
الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية

تحدث الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، عن الدواء المغشوش، قائلا: «الدواء المغشوش ظاهرة عالمية وتجدها فى أوروبا وأمريكا أيضا، وما يتم ضبطه فى الأسواق هو نشاط هيئة الدواء والتفتيش الصيدلى، كما أن الشركات أصحاب المنتجات عندما تتتبع أدويتها فى السوق تبلغ الجهات المسئولة».

 صناعة الدواء المغشوش

وأضاف «عوف»، خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة  «DMC»، أنه الممكن أن تجد مادة ضارة بالصحة فى الدواء المغشوش، فهو مصنوع فى مكان ومصدر غير معلوم وتم تصنيعها فى بيئة غير صالحة لتصنيع الدواء، وبالتالى يجب ضبطها فى مكانها.

 كيفية تحديد الدواء المغشوش

وأكد أنه لابد من الوعي وسحب هذه المنتجات، لذا فإن هيئة الدواء هى من تستطيع تحديد الدواء المغشوش وكذلك الشركة المنتجة، كما أن هيئة الدواء تقوم بتوعية المرضى والصيادلة ولابد من شراء الدواء من صيدليات نثق فيها والأماكن الرسمية المعتمدة من هيئة الدواء.

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بقلم يارا أشرف