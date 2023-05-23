القصة الكاملة لسرقة أدوية ومستحضرات تجميل من صيدليات بالأميرية

جريمة سرقة من نوع جديد، شهدتها بعض من الصيدليات في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وهي اختفاء أنواع من الأدوية ومستحضرات التجميل، وكان وراء تلك الجريمة عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا سابقة، متسللا بين الصيدليات لسرقتها.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة للجريمة، وفقا لتحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية.

سرقة أدوية ومستحضرات تجميل

حسب أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، فإنه كان يتنقل بين العديد من الصيدليات في منطقة الأميرية بحجة البحث عن نوع من الدواء، يرغب في الحصول عليه، وهو نوع غير متاح بالصيدليات، لكنه في الحقيقة كان يبحث بين «رفوف الصيدليات» على أدوية أو مستحضرات، يسهل سرقتها دون أن يشاهده أحد أو يكتشف أمره.

وكان المتهم يسرق الأدوية ومستحضرات الأدوية ويضعها في حقيبته التي يحملها على كتفه، ثم يغادر الصيدلية في هدوء حتى لا ينكشف أمره؛ إذ أنه كان يحاول اختيار الصيدليات المزدحمة بالزبائن وسرقتها، راغبا في بيع تلك المسروقات فيما بعد، ليكرر جريمة السرقة 4 مرات قبل أن تُلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الاثنين القبض على المتهم بسرقة بعض الصيدليات في منطقة الأميرية بالقاهرة، وجرى التحفظ على المسروقات كافة من أدوية ومستحضرات تجميل، واستدعاء المجني عليهم، الذين أكدوا صحة الواقعة وتعرفوا على المضبوطات، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جهته، قال المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم بسرقة الأدوية من الصيدليات يواجه عقوبة تصل إلى الحبس، وفقاً للمادتين 317 و318 من قانون العقوبات، وذلك في حالة إن لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر.