كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي بالتجمع.. اعرف خطوات الحجز

زفت وزارة الإسكان والتعمير بشرى سارة للمصريين، بشأن إعلان جديد عن شقق إسكان اجتماعي بالتجمع الخامس، إذ يتم فتح باب التقدم له في موعد حددته الوزارة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، خلال شهر أغسطس الجاري.

تفاصيل التقديم لشقق إسكان التجمع الخامس

«الوطن» تستعرض كل التفاصيل عن شقق إسكان التجمع الخامس، خلال شهر أغسطس الجاري بكافة التفاصيل في النقاط التالية:

- تقوم وزارة الإسكان بفتح باب التقدم لحجز الشقق بالتجمع الخامس «أون لاين» خلال الفترة من 6 أغسطس حتى الساعة 12 قبل منتصف الليل 22 أغسطس الجاري.

- شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة للحجز، هي ضمن مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الخامس.

- يكون حجز الشقق إلكترونيا وبنظام أسبقية الحجز «أون لاين».

- يستطيع الراغب في الحجز بالشقق المطروحة، الدخول على اللينك التالي:

https://www.hdb-reservation.com/

اسم الزوجة مطلوب ضمن بيانات المتقدم

- يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على تسجيل مستخدم جديد ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية وهي:

أ- اسم العميل

ب - العنوان

ج - الرقم القومي للعميل

د- الإيميل والتليفون

هـ- اسم الزوجة ورقمها القومي

و- تحميل صور بطاقات الرقم القومي الزوج والزوجة.

- تسجيل البريد الالكتروني، للمتقدم للحجز، لضمان وصول كلمة المرور عليه.

- يصله كلمة مرور مؤقتة لمدة 5 دقائق عن طريق SMS والإيميل، لاستخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

- يقوم المتقدم بالدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- الضغط على مفتاح «أرغب في التقدم»

- استخراج رقم الاستمارة التي تظهر الشاشة لمراجعة البيانات الأساسية

- الضغط على خانة « تأكيد» .

- يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم، الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.

- طباعة الاستمارة.

- تحويل المبلغ المطلوب من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).