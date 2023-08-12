مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل حفل 60 سنة دراما

ينعقد مساء غدا الأحد مؤتمر صحفى كبير بمدينة العلمين، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة، للكشف عن حفل 60 سنة دراما المقام تحت مسمى StarsCrapers Awards، والكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة للدراما، وذلك بحضور الفنان الدكتور يحيى الفخرانى رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وملك العشيرى المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.

كانت الدورة الأولى من المهرجان قد انطلقت العام الماضى ووزعت جوائزها على عدد من الفنانين، حيث حصد الفنان أحمد أمين جائزة أفضل فنان، والفنانة منة شلبى جائزة أفضل فنانة، وحصد مسلسل جزيرة غمام جائزة أفضل مسلسل، كما كرّم المهرجان نخبة من رموز الدراما المصرية، من بينهم أمل إبراهيم، وعبدالله مشرف، وناجى سعد، ونعيم عيسى، ومحمد فريد.