تشغيل 6 مجمعات خدمية بمركز شبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

أعلنت محافظة القليوبية تشغيل 6 مجمعات خدمية لتقديم خدمات المواطنين ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة حيث يتكون المركز الواحد من 3 طوابق ويضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ومكاتب سجل مدني وشهر عقاري وبريد وتموين ووحدة محلية ووحده تضامن اجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مشروعات المجمعات الخدمية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالبدء في تشغيل المجمعات الخدمية التي انتهت بمركز شبين القناطر تحقيقا لجني ثمار حياة كريمة بمركز شبين القناطر في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى.

أضاف محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن حياة كريمة تسعى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية مشيداً بالجهد المبذول بمركز شبين القناطر في تنفيذ المبادرة والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية.

خدمات تقدمها المراكز الخدمية بقرى حياة كريمة

أضاف المحافظ أن المجمعات الخدمية تقوم بتقديم خدمات بعدد 6 مجمعات جرى تشغيلها رسميا في قرى كفر شبين وطحانوب ومنشأة الكرام والمريج وطحوريا والأحراز والتي تقدم عددا من الخدمات منها بيان صلاحية الموقع وترخيص أعمال البناء وترخيص هدم وتوصيل مرافق دائمة ورخصة فتح محل وإلغاء رخصة محل وترخيص إعلان وشهادة مطابقة بخلاف خدمات التضامن الاجتماعي والتموين.

الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية الخدمية بقرى حياة كريمة

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية الخدمية بقرى حياة كريمة هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات مشيراً إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في ملف التحول الرقمي والوصول إلى عمق الريف لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بافتتاح وتشغيل مراكز تكنولوجية مصغرة.

في سياق متصل تابع المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بجولة تفقدية في المجمعات الخدمية وأطمأن على سير العمل بها من مسئولي مكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن الذين تم البدء في أداء العمل بمجمع الخدمات الحكومية وذلك للتأكد عليهم بتقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق، مؤكداً أن العاملين بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر طبقاً للقانون.

أوضح «العرفي» في بيان أنه جرى تشغيل المراكز الجديدة ضمن بشائر الخير بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز شبين القناطر لقطاع المجمعات الخدمية بقرى المركز بحيث بدأت بالفعل المراكز الجديدة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين عن طريق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية بالمكاتب، موضحا أنه تم تشغيل عدد 6 مجمعات خدمية وهي:

- مجمع الخدمات بالوحدة المحلية بالأحراز وسوف يخدم عدد سكان 49118 نسمة.

- مجمع الخدمات بالوحدة المحلية بطحوربا وسوف يخدم عدد سكان 54002 نسمة.

- مجمع الخدمات بالوحدة المحلية بكفر شبين وسوف يخدم عدد سكان 78411 نسمة.

- مجمع الخدمات بالوحدة المحلية بطحا نوب وسوف يخدم عدد سكان 68999 نسمة.

- مجمع الخدمات بالوحدة المحلية بالمريج وسوف يخدم عدد سكان 57360 نسمة.

- مجمع خدمات بالوحدة المحلية بمنشأة الكرام وسوف يخدم عدد سكان 55154 نسمة.