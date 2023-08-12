«حياة كريمة» تعلن جدول قوافلها العلاجية خلال أغسطس بالبحر الأحمر

على مدار شهر أغسطس من العام الجاري 2023، تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عدد من القوافل الطبية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا وبشكل دوري، وذلك في إطار دور «حياة كريمة» في العمل على حماية صحة المواطن وتوفير الخدمة الطبية للأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالقرى الفقيرة.

قوافل «حياة كريمة» في محافظة البحر الأحمر

وانتشرت قوافل مبادرة «حياة كريمة» العلاجية في محافظة البحر الأحمر من أجل تقديم الخدمة للأهالي الأكثر احتياجا دون أي مقابل مادي، واستمرت القوافل في تقديم خدمتها منذ بداية شهر أغسطس الجاري، تحديدا من يوم 2 أغسطس، واستكملا لدورها، أعلنت المؤسسة في بيان أنه من المقرر إطلاق قافلة طبية في شمال محافظة البحر الأحمر.

تتواجد القافلة العلاجية التابعة لحياة كريمة تحديدا في قرية أبو غصون ومدينة مرسى علم، وذلك يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر أن تستمر القوافل في تقديم خدمتها لمدة يومين، إلى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس الحالي.

المحطة الختامية للقوافل

وتنتهي مسيرة قوافل مبادرة حياة كريمة العلاجية في محافظة البحر الأحمر في يوم الخميس الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، وتكون المحطة الأخيرة للقوافل هي قرية أم الحويطات وقرية النصر الموجودين في مدينة سفاجا، وتبدأ القوافل في تقديم خدمتها للأهالي في تلك القرى من يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس، وتنتهي في الخميس 16 أغسطس.