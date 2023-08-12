«الوطن» في كواليس «أتوبيس السعادة» من قلب العلمين

وُجدت «الوطن» داخل كواليس تصوير حلقة من برنامج «أتوبيس السعادة»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، والمذاع عبر قناة «دى إم سى» من داخل مدينة العلمين.

أحمد يونس:«العلمين الجديدة» تستحق لقب «مدينة السعادة».. وتحتوي على جميع سبل الرفاهية

وقال أحمد يونس، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «جئنا لتصوير حلقة من «أتوبيس السعادة» لأننا نبحث دائماً عن السعادة، فلم نجد أفضل من العلمين لرصد حالة البهجة والفرحة على وجه الجمهور».

وأضاف أن الناس يحتاجون للفرحة ولتغيير الجو باستمرار، ودائماً ما يبحثون عن مكان لا يفرّق بين غنى وفقير ويوفر كل سبل الرفاهية، وكل هذا موجود داخل العلمين، لذلك نجد الإقبال على المدينة كبيراً خلال الفترة الحالية، وخصوصاً مع اقتراب موعد الدراسة.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التى يزور فيها مدينة العلمين، ووجد أن الوصف والمشاهد التى تذاع عبر شاشة التليفزيون شىء وأن تأتى إلى المدينة نفسها شىء آخر، موضحاً أن العلمين مدينة جميلة وكل الأماكن بها جيدة للغاية، وأنها تستحق لقب «مدينة السعادة» داخل مصر، وأنها تنافس كل الأماكن فى العالم، وكل سبل الرفاهية متوفرة بشكل كبير ومنظم.

ولفت إلى أنه يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إقامة مهرجان العلمين الجديدة، لأن كل الخطوات التى تأخذها منذ بداية المهرجان وحتى الوقت الحالى محسوبة بتفكير جيد، وتخاطب المصريين بجميع فئاتهم، موضحاً: «الناس محتاجة تفرح والفرحة تكون بسيطة».

ويتحدث أحمد يونس، من خلال حلقة «أتوبيس السعادة» عن مدينة العلمين قائلاً إنها تُعد أجمل المدن للجذب السياحى من حيث الترفيه والرياضة والغناء والفن، وغيرها من الأنشطة السياحية.

وحرص أحمد يونس على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً، قائلاً: «الحمد لله أنا أحسن بكتير، وبشكر كل الناس اللى حرصت على إنها تدعيلى، وشكراً لكل المواقع المحترمة اللى اهتمت بالمتابعة والسؤال عنى.. شكراً ليكم، هتفضلوا السند والضهر والأهل الطيبين».

برنامج أتوبيس السعادة من تقديم الإعلامى أحمد يونس، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وإخراج أحمد الجناينى، ومنتج فنى كريم أبوزيد، يذاع على شاشة قناة «DMC»، ويسلط البرنامج الضوء على مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلاً عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة فى إطار كوميدى ومناسب لعمر الأطفال.