مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2023 وأقسامها

تعد كلية العلوم الصحية التطبيقية من أهم الكليات التي يقصدها طلاب الثانوية العامة للقسم العلمي شعبة علوم ورياضية، ويهتم الطلاب بمعرفة مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2023، إذ أن الكلية تقبل من مجموع مرتفع والذي جاء العام الماضي بواقع 354 درجة في التنسيق.

مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2023

وجاءت مصاريف كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية 2023 بواقع 1100 جنيه في العام الماضي كمصروفات إدارية، إذ تولي الجامعة اهتماما كبيرا بالطلاب لتخريج شباب وفتيات مؤهلين لسوق العمل بشكل جيد.

أقسام كلية العلوم الصحية جامعة المنوفية

وتضم كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية عددا من الأقسام وهي، قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية، وقسم تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان، وقسم تكنولوجيا البصريات، وقسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية، وقسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي، وقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية.

وحددت كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، والتي جاءت علي النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.