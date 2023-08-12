مصاريف كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

تعد كلية طب الأسنان من أحدث الكليات في جامعة المنوفية التي جرى افتتاحها قبل عام، وهي من كليات القمة لطلاب الثانوية قسم علمي شعبة علوم، ويهتم الطلاب بمعرفة مصاريف كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023 والأقسام المتوفرة بالكلية.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023

وتتراوح مصاريف كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023 بين 950 إلى 1200 جنيه كرسوم في العام الواحد لكل طالب، مثل باقي الكليات الحكومية في الجامعة، وجاء تنسيقها العام الماضي للحد الأدنى 377 درجة، ومقرها في مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة بجوار معهد الكبد القومي.

وتضم كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، عددا من الأقسام العلمية التي منها، قسم طب الأسنان العلاجي، وقسم طب الأسنان الوقائي، وقسم لتجهيزات طب الأسنان، وقسم لوحدات طب الأسنان بالكليات، وتعمل الكلية على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الأسنان جامعة المنوفية

وحددت كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، التي جاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.