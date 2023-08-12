تحالف الأحزاب المصرية: الدولة بدأت مبكرا في تمكين الشباب منذ إقرار دستور 2014

ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عضو مجلس الشيوخ، مجهودات الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب في المناصب القيادية بالدولة على مدار السنوات الأخيرة.

تحالف الأحزاب المصرية

وقال النائب تيسير مطر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على دعم الشباب وتحويل أحلامهم وطموحاتهم إلى نجاحات على أرض الواقع، وظهر ذلك في خطة التمكين السياسي للشباب، حيث نصت المادة 244 من دستور 2014 على تمثيل الشباب بشكل مناسب تحت قبة البرلمان، واشتمل قانون الانتخابات على تخصيص 16 مقعدا للشباب في القوائم الانتخابية.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «وذلك فضلا عن إطلاق عام 2016 عام الشباب، الذي انطلقت من تحت مظلته المبادرات الشبابية، التي كان من بينها (المؤتمر الوطني للشباب.. ابدع انطلق) بهدف التعرف على أفكار الشباب ورؤيتهم تجاه المستقبل، الذي تلاه المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان في يناير 2017 بمشاركة 1300 شاب وفتاة».

يوم الشباب الدولي

ويحتفل العالم اليوم السبت 12 أغسطس بيوم الشباب الدولي، وهو يوم أطلقته الأمم المتحدة في 12 أغسطس عام 2000 ويهدف إلى التوعية بقضايا الشباب الحياتية.