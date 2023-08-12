رشوان توفيق لـ«الوطن» بعد شائعة وفاته: «مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين؟»

أكد الفنان رشوان توفيق، أنه يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليا في منزله مع أسرته ولا يعاني من أي أزمات صحية في الوقت الحالي كما تردد.

وقال الفنان رشوان توفيق لـ«الوطن»: «الحمدلله أنا بخير وبصحة جيدة وأتواجد في منزلي مع أسرتي.. ومش عارف بتوع الفيسبوك بيجيبوا الكلام ده منين».

رشوان توفيق ينفي امتلاكه أي حسابات على وسائل التواصل

ونفى توفيق أن يكون لديه أي صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن علاقته بالسوشيال ميديا ليست جيدة.

واختتم توفيق حديثه قائلا: «شكرا لكل من اهتم وحرص على السؤال عني بعد الشائعة السخيفة التي ترددت مؤخرا».