رشوان توفيق يقدم نصيحة العمر للمتزوجين ويحذرهم: إياكم والخيانة

برز بين الفنانين على مر العصور، في تقديم دور الأب والجد، برع في عديد من الأدوار في الدراما والمسرح، دون تاريخا فنيا طويلا، ما يزال عالقا في أذهان الأجيال المختلفة، لا سيما هشاق الدراما التليفزيونية، هو الشيخ زهران في «الضوء الشارد»، والوزير في «لن أجيش في جلباب أبي»، أنه الفنان القدير رشوان توفيق، الذي يحتفل اليوم، بالذكرى الـ90 لميلاده.

نصيحة رشوان توفيق للشباب

وبروح الأب الساكنة داخله، قدم رشوان توفيق في تصريحات تليفزيونية، نصيحتين للشباب المتزوجين أو المقبلين على تلك الخطوة، خلال الفترة الحالية والمقبلة، الأولى تتعلق بعلاقتهم بالجنس الآخر، إذ شدد على الشباب بألا يتصور أنه يربي الأنثى، قائلًا: «أوعى تفكر أنك هتربي الأنثي اللي هتتزوجها، لأنها ممكن تطلع أذكى منك وتسيبك».

حافظوا على بعض

طالب رشوان توفيق، في نصيحته الثانية، حديثي الزواج أو المقبلين عليه، بأن يخلصا لبضعهما البعض، ويحافظا على بعضهما، رافضًا أي شكل من أشكال الخيانة بينهما.

رشوان توفيق والكلام مع الله

كشف رشوان توفيق، خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه يتواصل مع الله سبحانه وتعالى، طوال الوقت، ويتحدث معه، قائلا: «بقعد أتكلم معاه، وبطلب منه أنه يعفو عني ويسامحني، لو كنت في يوم عملت حاجة غلط، عايز أروح له، وهو راضي عني».

وكان نزاع اشتعل بين توفيق وابنته «آية»، قبل أن تغلق منذ أيام، صفحاته، بعد أن رفضت المحكمة دعوى مقامة من ابنته، بشأن بيع فيلا في أكتوبر، وتقسيم شاليه في رأس سدر، إذ رفع 3 دعاوي لإلغاء توكيل البيع، فرفضتها المحكمة، بعد أن تقدمت بالاستئناف.