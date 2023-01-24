القصة الكاملة لنزاع رشوان توفيق وابنته.. «الاستئناف» ترفض إحدى الدعاوى

لا يزال النزاع القضائي بين الفنان الكبير رشوان توفيق وابنته آية، قائمًا في أروقة المحاكم، وأنصف القضاء الفنان الكبير في الجولة الثانية داخل محكمة الاستئناف في الدعوى المقامة من ابنته، والتي صدر القرار فيها من المحكمة برفض تلك الدعوى بعد أن تقدمت ابنته باستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفضها أيضًا، وجاء حكم الاستئناف؛ ليغلق تلك القضية وهي بيع فيلا أكتوبر، ويؤكد قانونية ما فعله رشوان توفيق.

موقف ابنة رشوان توفيق بعد رفض الاستئناف ضد والدها

يشرح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض، موقف الفنان الكبير رشوان توفيق بعد حصوله على الحكم برفض الاستئناف المقدم من ابنته آية ضد والدها، موضحًا أنّ هذا القرار بمثابة حكم نهائي من محكمة الإستئناف وبالتالي فإن تلك الدعوى أغلقت نهائيًا من قبل القضاء ولا يحق لابنته التقدم بأي إجراء قانوني عليها لأنّ حقها القانوني كان في تقديم الاستئناف، وبالفصل في هذا الاستئناف أصبح حكم الرفض باتًا ونهائيًا وغير قابل للطعن.

دعوى تقسيم شاليه رأس سدر المقامة من إبنة رشوان توفيق

دعوى فيلا أكتوبر المقامة من ابنة رشوان توفيق هي القضية الأولى التي صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف برفض الدعوى، ويتبقى لها دعويان أمام محكمة الاستئناف، وهما «تقسيم شاليه رأس سدر، وبطلان توكيلين محررين من الفنان رشوان توفيق»، وفي حال صدور الحكم في تلك الدعويين ستنتهي القضايا المقامة من آية رشوان توفيق، إما بصدور حكم لصالحها ويحق للفنان الكبير التقديم بطعن أمام محكمة النقض، أو الرفض.

3 دعاوى مقامة ضد الفنان رشوان توفيق

يذكر أن آية رشوان توفيق، رفعت 3 دعاوى إلغاء توكيلين وبطلان بيع فيلا أكتوبر وتقسيم شاليه رأس سدر، وأن محكمة أول درجة أصدرت الحكم في تلك الدعاوى برفضها، وأنها تقدمت بالاستئناف على هذه الأحكام، وصدر الحكم النهائي في الاستئناف الأول الخاص ببيع فيلا أكتوبر.