تفاصيل 15 ألف فرصة عمل جديدة في إيطاليا للعمالة الأجنبية

كشف الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عن تفاصيل فرص العمل المتاحة في إيطاليا، التي بلغت 15 ألف فرصة للعمالة الأجنبية، قائلا: «هناك قانون صدر في إيطاليا لجذب العمالة الأجنبية الشرعية، ومصر لها دور فعال كبير في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتسعى بكل مصداقية لتقنينها، ليكون تصديرها بطريق شرعي».

سوق العمل الإيطالية

وأوضح الدكتور عيسى إسكندر، في تصريح لـ«الوطن»، أن اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يستهدف تدريب العمال المصريين على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل الإيطالية، والفرص المتوفرة حاليا هي: عمال الكهرباء والسباكة والصيد وقيادة السيارات ومرافقة كبار السن.

خدمات الاتحاد في مصر

وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إلى أن مكتب الاتحاد في منطقة المعادي بالقاهرة معلن على الموقع الرسمي للسفارة الإيطالية في مصر، ويتولى لم شمل العامل المصري المقيم في إيطاليا مع أسرته، بالإضافة للعمل على حل مشكلات التأمينات والمعاشات التي تحق للعمال المصريين في إيطاليا، لافتا إلى أن بعض الإيطاليين المقيمين في مصر يتعاملون مع المكتب الخاص بالاتحاد في المعادي، ويقدم المكتب أصلا خدمات الترجمة المعتمدة الخاصة بالشهادات والأرواق الرسمية.