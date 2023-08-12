أقسام كلية العلوم بجامعة سوهاج والأوراق المطلوبة تشغل المئات من الطلاب وأولياء الأمور في شتى أنحاء المحافظات، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وانتظار ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بعد ساعات قليلة.

تنشر الوطن أقسام كلية العلوم بجامعة سوهاج والأوراق المطلوبة، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

أقسام كلية العلوم بجامعة سوهاج والأوراق المطلوبة

وجاء أقسام كلية العلوم بجامعة سوهاج والأوراق المطلوب كالتالي:

- قسم الرياضيات

- قسم الفيزياء

- قسم الكيمياء

- قسم النبات

- قسم الميكروبيولوجي

- قسم علم الحيوان

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم بجامعة سوهاج

وجاء أهم الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم بجامعة سوهاج هي طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، ثم التوجه إلى كلية العلوم التي تمّ ترشيحه إليها.

وتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم بجامعة سوهاج بعد ظهور نتيجة التنسيق في الساعات المقبلة الآتي:

ـ أصل شهادة الميلاد.

ـ أصل شهادة الثانوية العامة.

ـ نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب البريد).

ـ صورة بطاقة الترشيح.

ـ (8) صور شخصية.

ـ صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

ـ استيفاء استمارة بيانات الطالب بكل دقة وتسلم مع الملف حيث تسجل على قاعدة

البيانات بإدارة شئون الطالب وتسلم مع الملف.