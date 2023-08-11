عاجل.. مؤشرات تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2023 في الجامعات الحكومية

تعد كلية العلوم الطبية التطبيقية من أهم الكليات التي تهم طلاب الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي قبل إعلان تنسيق المرحلة الأولى، التي حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلانها يوم الإثنين المقبل وبعدها فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية مباشرة، ويشغل تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2023 في الجامعات الحكومية بال العديد من المواطنين.

تنسيق كليات العلوم الصحية التطبيقية في الجامعات

ووفق الحدود الدنيا من تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2023 في الجامعات الحكومية العام الماضي في جامعة المنوفية وجامعة بني سويف، وفق المعلن رسميا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجاءت كالتالي:

أولا: قسم علمي علوم:

1 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354 درجة.

2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351 درجة.

ثانيا: قسم علمي رياضة:

1 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 319 درجة.

2 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 312 درجة.

أقسام كلية العلوم الصحية التطبيقية في الجامعات

وتضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية عددا من الأقسام وهي، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان، وتكنولوجيا البصريات، وتكنولوجيا الرعاية التنفسية، وقسم تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي، وقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية.

بينما تضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف عددا من الأقسام وهي، قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا الأجهزة الطبية، وتكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، وبرنامج تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية، وتكنولوجيا تركيبات الأسنان، وقسم تكنولوجيا البصريات.