يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة، معرفة مصاريف كلية العلوم بجامعة المنصورة 2023، حيث تقدم الكلية برامج دراسية في العلوم الأساسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لإنتاج خريج متميز وبحث علمي متطور، للوفاء بمتطلبات تطوير المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030 على حسب الموقع الرسمي.

مصاريف كلية العلوم بجامعة المنصورة 2023

تستعرض «الوطن» فيما يلي، مصاريف كلية العلوم بجامعة المنصورة 2023، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، حيث تبلغ الرسوم 850 جنيه بناء على رسوم العام الماضي للكلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم

وللالتحاق بكلية العلوم جامعة المنصورة يقوم الطالب بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة كما يلي:

1- أصل الشهادة الثانوية العامة + 2 صورة من الشهادة

2- أصل شهادة الميلاد

3- صورة البطاقة الشخصية

4- نموذج 2 جند للطلاب الذكور

5- عدد 8 صور شخصية للطالب

6- مصاريف دراسية + طوابع

7- طلب التحاق

8- عدد 3 حافظة ملف بلاستيك

9- بطاقة تجنيد 6 جند من القسم التابع له للطلاب الذكور.

أقسام وبرامج كلية العلوم جامعة المنصورة

وفقا للموقع الرسمي لكلية العلوم، تضم الكلية ستة أقسام علمية «الرياضيات – الفيزياء- الكيمياء- علم الحيوان – النبات – الجيولوجيا» تعمل على تحقيق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها إستراتيجية، المتمثلة في إعداد خريجين مؤهلين في العلوم الأساسية للعمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وجود برامج متنوعة داخل الكلية «برنامج البرتوكيماويات وتطبيقاتها، برنامج جيولوجيا البترول والتعدين، برنامج الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية، برنامج التكنولوجيا الحيوية، برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية، برنامج الفيزياء الطبية».